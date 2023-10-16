بايدن: قيام إسرائيل بإعادة احتلال غزة سيكون خطأ كبيرا والوضع في غزة يهدد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "سيكون خطأ كبيرا"، لكنه أكد أن القضاء على حركة "حماس" يعتبر "مطلبا ضروريا".

وقال بايدن في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية إن القوات الأمريكية "لن تشارك" في الحرب الجارية حاليا بين "حماس" وإسرائيل.

وأوضح "لا أعتقد أن هذا ضروري... تمتلك إسرائيل واحدة من أفضل القوات المقاتلة... أضمن لك أننا سنوفر لهم كل ما يحتاجونه".

من جهة أخرى، أكد بايدن أن الحرب الإسرائيلية على غزة "تزيد خطر الإرهاب" في الولايات المتحدة، مضيفا أنه عقد اجتماعا مع مسؤولي الأمن الداخلي، ومع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمناقشة كيفية التأكد من منع "الذئاب المنفردة" من تنفيذ هجمات.

ودافع بايدن عن قيام إسرائيل بقتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين ردا على قتلى إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام، زاعما أن "هناك فرقا جوهريا... فإسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال همجية لا تقل أهمية عن المحرقة... ولذلك أعتقد أن على إسرائيل أن ترد... عليهم أن يلاحقوا حماس"، مضيفا أن مقاتلي حماس "يختبئون خلف المدنيين... أنا واثق أن الإسرائيليين سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب قتل المدنيين الأبرياء".

وبشأن وجود أكثر من 2 مليون شخص في غزة تحت الحصار، نصفهم من الأطفال، قال بايدن "نحن نتحدث مع المصريين لإخراج الأطفال والنساء من تلك المنطقة... ولكن الأمر صعب".

المصدر: قناة CBS الأمريكية