السفير الأوكراني ينشر صورا وهو يتبرع بدمه للإسرائيليين (صور)

نشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل على موقعها في "فيسبوك"، صورا لسفير كييف لدى تل أبيب، يفغين كورنيتشوك، وهو يتبرع بالدم للإسرائيليين.

وقالت السفارة "قام اليوم السفير الأوكراني يفغين كورنيتشوك وموظفو السفارة بالتبرع بالدم في مستشفى شيبا تل هشومير".

من جانبه قال السفير الأوكراني: "إننا نقف مع إسرائيل في هذه الأوقات المظلمة وندعم الشعب".

هذا وقد أعربت كييف منذ بداية العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة عن دعمها لتل أبيب.

كما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زعماء العالم إلى إظهار التضامن والوحدة في دعم إسرائيل وإدانة ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" الذي نفذته حركة "حماس" الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة من أكثر من اسبوع تستهدف البنى التحتية في قطاع، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 2700 شخص وإصابة الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.

كذلك تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وسط نفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والأدوية واكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

المصدر: RT + وكالات