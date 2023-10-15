 
مباشر
عاجل
المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء: بلاغات عن إصابات وسقوط أشخاص في قصف على عسقلان الآن

السفير الأوكراني ينشر صورا وهو يتبرع بدمه للإسرائيليين (صور)

أخبار العالم

السفير الأوكراني ينشر صورا وهو يتبرع بدمه للإسرائيليين (صور)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8go

نشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل على موقعها في "فيسبوك"، صورا لسفير كييف لدى تل أبيب، يفغين كورنيتشوك، وهو يتبرع بالدم للإسرائيليين.

وقالت السفارة "قام اليوم السفير الأوكراني يفغين كورنيتشوك وموظفو السفارة بالتبرع بالدم في مستشفى شيبا تل هشومير".

من جانبه قال السفير الأوكراني: "إننا نقف مع إسرائيل في هذه الأوقات المظلمة وندعم الشعب".

هذا وقد أعربت كييف منذ بداية العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة عن دعمها لتل أبيب.

كما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زعماء العالم إلى إظهار التضامن والوحدة في دعم إسرائيل وإدانة ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" الذي نفذته حركة "حماس" الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة من أكثر من اسبوع تستهدف البنى التحتية في قطاع، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 2700 شخص وإصابة الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.

كذلك تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وسط نفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والأدوية واكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا