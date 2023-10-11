"أكسيوس": زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل.

وحسب مصادر الموقع، فإن ممثلي مكتب الرئاسة الأوكرانية وجهوا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا رسميا لتنسيق الزيارة.

إقرأ المزيد

وتشير المصادر إلى أن مناقشة الزيارة لا تزال في مرحلتها الأولى، ولا توجد أي مواعيد محددة للزيارة المحتملة.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أنه بحث مع نتنياهو سلامة المواطنين الأوكرانيين في إسرائيل على خلفية هجوم "حماس"، وكذلك تأثير تلك الأحداث على الوضع الأمني في المنطقة.

وأكد زيلينسكي وقوف أوكرانيا إلى جانب إسرائيل، وقدم التعازي في ضحايا الهجوم.

المصدر: "أكسيوس"