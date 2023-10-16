ألمانيا تحذر من انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط على أمنها

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، إن تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ​​في ألمانيا.

وأضافت فيسر في مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية، يوم الأحد: "كلما بدت الصور من غزة الآن أسوأ، زاد خطر التعبئة والعاطفة لدى أنصار حماس (في ألمانيا)".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية تراقب عن كثب التطورات سواء على الإنترنت أو في الشارع".

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن السلطات الألمانية "لن تسمح بتمجيد إرهاب حماس وتوجيهه ضد اليهود ودولة إسرائيل".

وقالت: "هذا هو خط ألمانيا بأكملها، وفي مؤتمرنا الخاص لوزراء الداخلية (في الولايات الفيدرالية) يوم الجمعة، كان الجميع متفقا على هذا".

وأضافت فيسر أن الأولوية القصوى تظل لحماية اليهود في ألمانيا، وكذلك المؤسسات اليهودية والإسرائيلية، حيث تم تعزيز الأمن.

وشددت الوزيرة على أهمية استخدام كافة الوسائل القانونية لطرد أنصار "حماس"، مشيرة إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين غير مسموح بها وينسحب عنها تتبع قضائي.

المصدر: تاس