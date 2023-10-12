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15 قتيلا بغارة إسرائيلية جديدة استهدفت بناية في حي الصفطاوي دون سابق إنذار شمال مدينة غزة

الأمن الفرنسي يتعامل بعنف مع مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس (فيديو)

أخبار العالم

الأمن الفرنسي يتعامل بعنف مع مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس (فيديو)
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فرقت الشرطة الفرنسية مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين، ورفضها للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وخرج مئات الأشخاص المنددين بالحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين رغم قرار السلطات الفرنسية حظرها.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص مساء الخميس في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، حاملين الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا شعارات كتب عليها "أوقفوا إسرائيل!" وهم يهتفون: "إسرائيل قاتلة!"، "كلنا فلسطينيون".

وفي آخر حصيلة أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع اليوم الخميس إلى 1417 قتيلا، وأكثر من 6200 جريح.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

المصدر: وكالات

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