في اليوم السادس لعملية "طوفان الأقصى".. غزة 1417 قتيلا وأكثر من 6200 جريح

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع اليوم الخميس إلى 1417 قتيلا، وأكثر من 6200 جريح.

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وأفادت وزراة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان رسمي اليوم، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية إلى 1417 فيما أصيب 6268 آخرون.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي، أن بين ضحايا الغارات الإسرائيلية ما يقرب من 447 طفلا و248 امرأة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1354 والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

المصدر: RT