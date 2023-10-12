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الداخلية الفرنسية تستنفر بعد أنباء عن تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين في البلاد

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الداخلية الفرنسية تستنفر بعد أنباء عن تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين في البلاد
Globallookpress
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أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد.

ووجه دارمانان، اليوم الخميس، هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية اطلعت عليها "فرانس برس".

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وقالت الوزارة للوكالة الإخبارية إنّه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي التظاهرات ومثيري الشغب".

وفي السياق ذاته، فرّقت الشرطة الفرنسية بمدينة ليون حوالي 150 من المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين في وجه القصف الذي يتعرض له قطاع غزة بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي عسكريا.

وعلى الرغم من الحظر الذي تم فرضه بذريعة "مخاطر التظاهرة على النظام العام"، تجمع حوالي مائة شخص للمشاركة في هذه المسيرة.

كما أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، أمس الأربعاء، أنه تم حظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما اليوم الخميس في العاصمة باريس.

وقد دعت فرنسا في بيان لها يوم الأحد الماضي، حركة حماس، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائن عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: أ ف ب + RT

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