مصادر لـRT توضح حقيقة رفع راية لـ"حزب الله" على موقع إسرائيلي

أوضحت مصادر خاصة لـRT حقيقة رفع حزب الله رايته على موقع إسرائيلي على الحدود صباح اليوم حسب تقرير مصور نشرته قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب.

وقالت المصادر إن ما حصل هو التباس من مراسل قناة "المنار" والراية المرفوعة ليست راية حزب الله وإنما راية المظليين في الجيش الإسرائيلي.

وكان مراسل قناة "المنار" اللبنانية قد ذكر في تقرير مصور مرفق هنا، في وقت سابق من اليوم، أن مقاتلي "حزب الله" رفعوا راية "المقاومة" على موقع الراهب الإسرائيلي على الحدود اللبنانية عقب قصف متبادل بين الطرفين أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وكان الحزب قد أعلن أن "مجموعة ‏من المقاتلين قامت صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة ما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".‏

وأضاف أنه تم استهداف دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة في موقع الراهب على الحدود ما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

المصدر: RT