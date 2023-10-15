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الخارجية الإسرائيلية: على العالم أن يسمح لإسرائيل بالقضاء على "الإرهاب الإسلامي"

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية: على العالم أن يسمح لإسرائيل بالقضاء على
AP
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن على العالم السماح لإسرائيل بالقضاء على "الإرهاب الإسلامي"، محذرا من أنه قد يطال الدول الأوروبية أيضا.

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وقال كوهين أثناء لقائه نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في مدينة عسقلان اليوم الأحد: "على العالم أن يفسح المجال لإسرائيل للقضاء على الإرهاب الإسلامي وإلا فإن هذا الإرهاب سيطال الدول الأوروبية أيضا".

وأضاف أن "إسرائيل في حالة حرب مع حماس".

وجاء في بيان عن الخارجية الإسرائيلية: "تعهدت وزيرة خارجية فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي بالمساعدة في عودة المختطفين" الإسرائيليين. 

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى إسرائيل أمس السبت في "زيارة دعم وتضامن" مع تل أبيب.

المصدر: RT + الأناضول

 

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