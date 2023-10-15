ريثما توارى الثرى.. برادات الآيس كريم لحفظ جثامين ضحايا قصف إسرائيل على قطاع غزة (فيديو)

يلجأ مسؤولو الصحة والإسعاف بقطاع غزة المحاصر لحفظ جثامين ضحايا قصف إسرائيل المستمر على القطاع في الثلاجات المحملة على سيارات توزيع المثلجات بسبب العجز الهائل في برادات المشافي.

وشكل القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على قطاع غزة تراكم أعداد كبيرة من الضحايا من النساء والرجال والأطفال والشيوخ من مختلف الأعمار، ما اضطر إلى اللجوء لحفظها في ثلاجات الآيس كريم لتفادي تعفنها إكراما للموتى.

وقام المسؤولون في مستشفيات غزة بهذا الأمر بانتظار أن تسنح الفرصة لمواراة الضحايا الثرى لراحة نفوسهم الأبدية.

هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء، في أحدث إحصائية معلنة حتى الساعة.

وما هو مدعاة للأسف أيضا أن هناك الكثير من الجثث التي لا تزال عالقة تحت ركام القصف الإسرائيلي الذي يطال كل شيء ولا يوفر حتى المستشفيات وقوافل النازحين بحسب ما تظهره مقاطع الفيديو العديدة المتداولة.

المصدر: RT