الولايات المتحدة حول زيارة بايدن لإسرائيل: لا توجد زيارات مخطط لها يمكن الإعلان عنها الآن

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه دعوة رسمية للرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وتعليقا على الاتصالات الجارية بين مكتب نتنياهو ومكتب بايدن من أجل زيارة تضامنية للأخير إلى إسرائيل، قالت الولايات المتحدة إنه لا توجد زيارات منوية يمكن الإعلان عنها الآن.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لا توجد رحلات مقررة للرئيس الأمريكي يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".

وأعادت صدمة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة "حماس" ضد إسرائيل، الدور المألوف للولايات المتحدة باعتبارها الداعم المطلق لإسرائيل، مستخدمة نفوذها لحماية حليفتها بدلا من التشجيع على الهدوء.

ووعد الرئيس الأميركي بتقديم "الدعم الكامل" لإسرائيل، وأرسل ذخائر وأمر بإرسال سفن حربية إلى شرق المتوسط، في ما وصفه بـ "التحذير الضمني لإيران" الداعمة لحركة "حماس".

ودعت الولايات المتحدة، الأحد، أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا جلسة طارئة إلى إدانة "حازمة" للهجوم الذي شنته "حماس"، بينما سعت موسكو إلى دعم العودة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان للبنتاغون بأن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل".

وستنضم حاملة الطائرات "يو إس اس إيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.

وقال أوستن في البيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

المصدر: RT