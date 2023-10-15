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مراسلتنا: دوي صفارات الإنذار في الجولان

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مراسلتنا: دوي صفارات الإنذار في الجولان
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أفادت مراسلتنا بسماع دوي صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل صباح اليوم الأحد.

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وأضافت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراض في الجولان ضد هدف ولا يزال الأمر قيد التحقق.

وأمس السبت دوت صافرات الإنذار في مستوطنة ألما بالجليل الأعلى وفي أفني إيتان جنوب هضبة الجولان.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بإطلاق صاروخ من سوريا نحو الجولان المحتل، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي "اعتراض هذا الصاروخ".

ويأتي ذلك وسط توتر تشهده الحدود السورية الإسرائيلية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT

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