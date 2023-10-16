السيسي يبحث مع بايدن الوضع في غزة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان أن الطرفين بحثا "مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة". ونتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.

وأوضح البيان أن الرئيسين "اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وبحسب البيان "تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة".

المصدر: RT