إيران تهدد.. زلزال سيدمر إسرائيل حال لم تنته الحرب على غزة

لن يكتمل المشهد حول ما يجري بغزة من إبادة وتهجير دون سؤال بات على لسان الجميع: أين إيران وأين ما يسمى بمحور المقاومة فهي المتهمة جهارا نهارا بالتمويل والتسليح والتدريب..

وهي بطبيعة الحال لم تخف ذلك لا وبل هي صاحبة الشعارات حول أن طريق القدس يمر من هنا وهناك..

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن إسرائيل ستواصل حربها دون هوادة وهي مستعدة لكن سيناريوهات توسع الجبهات من الشمال وحزب الله ومن الشرق وسوريا وحتى من تدخل مباشر من طهران التي اكتفت حتى اللحظة تارة بنفي علاقتها بقرار طوفان الأقصى وتارة أخرى بالتهديد والوعيد وأن ساعة الصفر باتت قريبة رغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع ككل من آلة الحرب الإسرائيلية أولا ومن توسع المعركة ثانيا..

فهل هناك استراتيجية إيرانية للتدخل في الوقت والمكان المناسب أم أنها ستكتفي بما قدمته؟

وما الذي يعنيه دخول إيران على خط التصعيد في حال دخلت والموضوع هنا إعادة ترتيب للشرق الأوسط ككل؟

أمّا الأخطر فهي رسائل الغرب ممثلة خاصة واشنطن للدفاع عن أمن إسرائيل والتصدي لأي يد تمتد نحوها؟





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