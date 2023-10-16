إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي.. السيسي يحذر من تجويع غزة

الحلقة الاستثنائية من استديو القاهرة ضمن التغطية المتواصلة للحرب على غزة.. وضيفها مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية أشرف أبو الهول.

لليوم العاشر على التوالي يتواصل قصف المدنيين في غزة والذي لم تسلم منه المشافي والعاملين في القطاع الطبي والصحفيين، من القاهرة التي تشهد حراكا لا يهدأ حيث ألقى وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفلسطينية باللوم على الحكومة المصرية في عدم فتح معبر رفح لادخال المساعدات وحركة المواطنين ، ينضم إلينا الكاتب الصحفي أشرف ابو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام