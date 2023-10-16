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مراسلنا: المدفعية الإسرائيلية تستمر باستهداف محيط بلدة الضهيرة جنوبي لبنان

"يديعوت أحرنوت": إطلاق سراح جنود مدانين لدعم المجهود الحربي

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق سراح جنود عوقبوا بسبب مخالفات تأديبية من السجون العسكرية، وبصدد إطلاق مدنيين أيضا لرفد المجهود الحربي.

وقالت الصحيفة: "للمساعدة في المجهود الحربي.. أطلق الجيش الإسرائيلي سراح جنود عوقبوا بسبب مخالفات تأديبية من السجون العسكرية، ويدرس إطلاق سراح السجناء المدانين بارتكاب مخالفات جنائية، من أجل مساعدة المجهود الحربي في مختلف الوحدات. بعض السجناء الذين أطلق سراحهم هم مقاتلون عادوا إلى وحدتهم. تمت الموافقة على الأمر من قبل رئيس ACA والمحامي العسكري العام".

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المصدر: يديعوت إحرنوت

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