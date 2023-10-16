مدريد: السبيل الوحيد لتسوية النزاع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني المكلف بيدرو سانتشيز أن السبيل الوحيد لتسوية النزاع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.

وكتب سانتشيز على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الاثنين، أن "السبيل الوحيد للتسوية النهائية للنزاع هو حل الدولتين، لتكونا قادرتين على التعايش بسلام وأمن".

El lenguaje de la violencia y el conflicto es lo opuesto a lo que defiende la Unión Europea.



Me gustaría reiterar nuestra condena al ataque de Hamás contra Israel. Israel tiene el derecho legítimo a defenderse dentro del derecho internacional y el derecho humanitario.



Al mismo… pic.twitter.com/9oxBXkEYPL — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 16, 2023

ودان رئيس الوزراء الإسباني المكلف هجوم "حماس" على إسرائيل، التي "من حقها الشرعي الدفاع عن النفس في إطار القانون الدولي والإنساني".

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وأضاف: "وفي الوقت ذاته، فإن حماية المدنيين، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها، وخصوصا في قطاع غزة، ضروريان للغاية".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق لحركة "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والعملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

المصدر: RT