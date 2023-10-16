يديعوت أحرونوت: إطلاق النار على قوة من الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان والمدفعية ترد

أفادت صجيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إطلاق النار على قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي على الحدود اللبنانية اليوم الاثنين، فيما ردت مدفعية الجيش بالقذائف على إطلاق النار".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مواقع في جنوب لبنان بنيران المدفعية بعد إطلاق نيران أسلحة خفيفة على قوة جيش الدفاع الإسرائيلي"، لافتة إلى أنه "لم تقع إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "القصف الاسرائيلي طال بلدة الضهيرة الجنوبية حيث سقط أكثر من 15 قذيفة في البلدة وسط تحليق كثيف لطيران العدو فوق بلدات الشريط الحدودي".

كما أكد مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بشكل متواصل محيط بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن القوات الإسرائيلية قصفت وادي الجبين قبالة بلدة الضهيرة بالتزامن مع إطلاق قذائف فوسفورية.

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لضربات وجهها لمواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف على إسرائيل من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة 2 كم عن الحدود مع لبنان.

وبدأ التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

المصدر: RT