الجيش اللبناني: العثورعلى 20 منصة لإطلاق الصواريخ

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين العثور في خراج بلدتي القليلة والشعيتية جنوبي البلاد على 20 منصة لإطلاق الصواريخ، 4 منها ملقّمة بالصواريخ ومعدّة للاستخدام.

وقالت قياد الجيش اللبناني في بيانها إنه "بتاريخ 16 /10 /2023، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في خراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".

بتاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٣، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على ٢٠ منصة إطلاق صواريخ، ٤ منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/LXQJX4ooKu — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2023

وبدأت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري تحذيرا إلى "حزب الله" من أنه سيواجه "ردا قاتلا"، إذا استمر في هجماته ضد إسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.

وكان "حزب الله" أعلن مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT