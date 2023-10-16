الصحة العالمية ترسل إمدادات طبية طارئة إلى لبنان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها عجّلت تسليم إمدادات طبية حيوية إلى لبنان لتمكينه من الاستجابة لأي أزمة صحية محتملة.

وقالت المنظمة، في بيان إن شحنتين من الإمدادات الطبية الحيوية وصلت إلى العاصمة بيروت يوم أمس الأحد، قادمتين من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، مبينة أن الشحنتين تتضمنان ما يكفي من الأدوية والإمدادات الجراحية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح.

وذكرت أنه منذ تصاعد العنف بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت الماضي، وردت تقارير أيضا عن وقوع اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، وإذا تصاعدت هذه الاشتباكات، فسيتعرض المزيد من المدنيين للخطر، وسيحتاجون إلى الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وأكدت أنها تعمل مع وزارة الصحة العامة وشركاء الصحة في لبنان على تعزيز التأهب والاستعداد داخل النظام الصحي للاستجابة للزيادات المحتملة في الضحايا بسبب تصاعد العنف.

وبدأت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري تحذيرا إلى "حزب الله" اللبناني من أنه سيواجه "ردا قاتلا"، إذا استمر في هجماته ضد إسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.

المصدر: RT