الجيش الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة لأسراه لدى "حماس": الحرب ستطول

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، عن حصيلة جديدة لعدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، محذرا من أن "الحرب ستطول".

وقال هغاري: "تم تحديث 291 عائلة من قتلى الجيش الإسرائيلي و199 عائلة مختطفين"، مؤكدا "أننا ما زلنا نتلقى معلومات استخباراتية عنهم ونتواصل مع عائلاتهم. وتعمل قوات الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة لإعادتهم".

وأضاف: "نواصل الحرب والهجوم على حماس الإرهابية. نشعر بدعم هائل من الداخل، من الجمهور الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نستعد لأن تطول الحرب".

وحصيلة الأسرى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي هذه هي ثانية حصيلة في غضون ساعات، حيث أعلن صباح اليوم عن 155 أسيرا، ليضاف إلى الحصيلة هذه، 44 أسيرا، ويرتفع عددهم الإجمالي إلى 199.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى 58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية المحتلة. أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وجرح 3968، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

المصدر: RT