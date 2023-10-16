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مقتل محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلهم

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مقتل محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلهم
غزة
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قتل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لشقته وسط خانيونس.

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وقبيل مقتله بيومين عبر العقاد عن رفضه فكرة التهجير إلى جنوب غزة استجابة لتحذير الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب غير حسابه على موقع "فيسبوك": "لا تهجير بعد اليوم.. تحية لشباب مخيم الشاطئ والجلاء الذين خرجوا آلافا يبايعون على البقاء في أحيائهم مهما كلف من الثمن. شعارهم، لا هجرة بعد اليوم، ولكن، جهاد ونية صادقة على العودة".

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر قتل خلاله وأسر المئات.

مقتل محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلهم
فيسبوك
 الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقاد

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ثمة قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT

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