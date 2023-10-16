الجيش الإسرائيلي: نهاجم غزة بأسلحة تتوافق مع معايير "الناتو"

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوناتان كونريكووس، أنه يتم استخدام أسلحة تتوافق مع معايير "الناتو" في الهجمات على قطاع غزة.

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ورد كونريكووس على اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" قائلا: "نحن نستخدم الأسلحة التي تتوافق مع معايير الناتو، وعلى غرار أولئك الذين يستخدمون صلاحياتها في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ونحاول عموما استخدام أخف الأسلحة وأكثرها دقة لضرب أهداف محددة".

وفي وقت سابق، توصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية في هجمات على غزة وحدود لبنان في 10 و11 أكتوبر بعد تعهدات سابقة بالكف عن استخدامها في المناطق السكانية.

وتؤدي القنبلة إلى انفجار الفوسفور عندما يتلامس مع الأكسجين، ويستمر في الاحتراق حتى تنضب، طالما أن المادة تتلامس مع الأكسجين.

وفي حالة الاتصال مع الجلد، يتسبّب الفوسفور بحروق، وتعتبر القنابل الفوسفورية "أسلحة حارقة" تخضع لقيود البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة.

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر قتلت خلاله وأسرت المئات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ثمة قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT