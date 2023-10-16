الجيش الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 70 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم سيدتان من القدس، وصحفيان، وأسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير في بيانه: "شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 70 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان من القدس، وصحفيان، وأسرى سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضفة، بما فيها القدس".

ودخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع. وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

وأضاف البيان: "أن حملات الاعتقال في الضفة هي الأعلى منذ سنوات، حيث وصل عدد حالات الاعتقال منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر نحو 540 حالة اعتقال، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس، إضافة إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة والتي لم تعرف أعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، ولا هوياتهم".

ولفت إلى أن "عمليات الاعتقال شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنّساء، وكبار السّن، وانتهجت قوات الاحتلال خلالها، سياسة التهديد، والضرب المبرح بحق المعتقلين، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل".

وبلغت حالات الاعتقال في الضفة أكثر من 6000 حالة منذ مطلع العام.

المصدر: RT