مصدر لـRT: قوافل التحالف الوطني في مصر بدأت بالتحرك إلى معبر رفح
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أفاد مصدر لمراسلة RT في القاهرة أن سيارات للقوافل المصرية التابعة للتحالف الوطني تحركت من مدينة العريش شمالي سيناء في اتجاه معبر رفح.
وأضاف المصدر أن هذا التحرك استعداد لما هو قادم موضحا أن قوافل التحالف الوطني حصلت على تعليمات من السلطات المصرية بالتحرك من مدينة العريش شمالي سيناء إلى مدينة رفح بالقرب من المعبر بين مصر وقطاع غزة.
وتابع المصدر أن "سيارات قوافل المساعدات ستنتظر بالقرب من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة على أن تعطينا السلطات الأمنية المصرية تعليماتها الخاصة بموعد فتح المعبر".
يتبع..