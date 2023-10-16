روسيا تقترح تعديلين على مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط

اقترحت البعثة الروسية الدائمة لدى مجلس الأمن، تعديلين لمشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط، يتضمنان إدانة الهجمات العشوائية على قطاع غزة والدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار.

أعلن ذلك نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، مشيرا إلى أن التعديلين اللذين اقترحتهما البعثة الروسية على المشروع البرازيلي يحققان التوازن فيه.

وكتب بوليانسكي على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نحن مقتنعون بأن مشروعنا يلبي بشكل أفضل الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، ولا يحتوي على عناصر سياسية، يمكن أن تؤدي إلى انقسام بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتؤثر على دور المجلس في حل الأزمة".

وأضاف: "لذلك، اقترحنا لتحقيق التوازن في المسودة الثانية، تعديلين يدينان الهجمات العشوائية على قطاع غزة، ويدعوان إلى وقف إطلاق نار إنساني، للتخفيف من محنة المدنيين في قطاع غزة".

وكانت البرازيل قد أعدت مشروع القرار الخاص بها في مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط، والفرق بين الوثيقتين الروسية والبرازيلية هو ان الأخيرة تتضمن إدانة حركة "حماس"، إذ يتضمن المشروع البرازيلي، على خلاف المشروع الروسي، إدانة "الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس" في السابع من أكتوبر.

كما تدعو وثيقة البرازيل إسرائيل إلى التراجع عن أمرها لسكان غزة وممثلي الأمم المتحدة بمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه، كذلك يدعو المشروع البرازيلي إلى هدنة إنسانية من أجل إنشاء ممرات إنسانية إلى غزة.

ووزعت روسيا، الجمعة الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية.

وبحسب المشروع الروسي، يدعو المجلس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

المصدر: RT