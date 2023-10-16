بوتين يؤكد في اتصال مع عباس على وقف الأعمال العدائية في غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا".

وأشاد عباس خلال الاتصال بدعم موسكو للشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية عقب المحادثات بين الرئيسين.

وجاء في البيان أن "الرئيس الفلسطيني أشاد في حديث مع بوتين بموقف روسيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقا للقرارات الدولية".

وأعرب عباس عن تعازيه لأسر المواطنين الروس الذين قضوا خلال تصاعد التوتر في قطاع غزة.

وخلال المكالمة الهاتفية، صرح الرئيس الفلسطيني أيضا "بالحاجة إلى وقف الهجمات على السكان المدنيين، وإنشاء ممرات آمنة لإيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى غزة، وتوفير المياه والكهرباء لسكان القطاع".

كما أشار بيان القيادة الفلسطينية إلى أن بوتين أعرب عن تعازيه لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا في التصعيد في غزة. كما أعاد الرئيس الروسي التأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

المصدر: تاس