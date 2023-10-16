آلاف المتظاهرين يجوبون شوارع أثينا نصرة للقضية الفلسطينية (صور)

يواصل الآلاف اليوم الاحتشاد وسط العاصمة اليونانية أثينا منذ يوم الجمعة الماضي نصرة للشعب الفلسطيني، وإدانة للهجمات الإسرائيلية وعملية التطهير العرقي التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.

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وانطلقت المظاهرة من جانب السفارة الأمريكية في أثينا باتجاه السفارة الإسرائيلية، حيث علت الأصوات المنادية بالحرية لفلسطين، والمطالبة بإغلاق السفارة.

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا بالطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، الذي قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث شن الجيش غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

المصدر: RT