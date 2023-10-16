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الدول العربية تؤيد مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في غزة

أخبار العالم العربي

الدول العربية تؤيد مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في غزة
Legion-Media Anthony Behar/Sipa USA
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور (على اليسار)
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أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تأييد مجموعة الدول العربية لمشروع القرار الروسي بشأن الوضع حول إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف الدبلوماسي قائلا للصحافيين، يوم الاثنين، إن هناك تساؤلات بشأن مشروع القرار البديل الذي طرحته البرازيل.

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يذكر أن مشروع القرار الروسي يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري وثابت، ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الرهائن.

كما يدعو مشروع القرار إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين.

وقد أعدت البرازيل مشروع قرار خاصا بها، يتضمن إدانة "الهجوم الإرهابي من قبل حماس".

ويتوقع التصويت على المشروعين في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: نوفوستي

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