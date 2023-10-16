"وول ستريت جورنال": القوات الأمريكية تختار 2000 عنصر لأجل انتشار محتمل لدعم إسرائيل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن القوات الأمريكية اختارت ألفي عنصر من قطاعات مختلفة استعدادا لانتشار محتمل لدعم إسرائيل.

وكشفت الصحيفة أن "من غير المتوقع أن يلعب الجنود الذين طلب منهم الاستعداد دورا قتاليا بل سيكون عليهم تأدية المشورة والدعم الطبي، وليس من ضمنهم عناصر من قوات المشاة".

وأوضحت الصحيفة أن "القوات المعنية تتمركز حاليا في الشرق الأوسط وخارجه بما في ذلك أوروبا".

وأضافت أن "قرار البنتاغون يدل على أنه يستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حال قيامها بتوغل بري في غزة".

هذا وأعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، أن إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. مؤكدا أن واشنطن لا تخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل.

كما أكد الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أن إعلان الحرب على غزة والتلويح بالدخول البري هو أمر مثير للسخرية. مشيرا إلى أن كتائب القسام لا تزال تتحكم في مسار المعركة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 2808 قتلى فيما يقترب عدد المصابين من 11 الفا.

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المصدر: RT + "وول ستريت جورنال"