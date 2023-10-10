حركة المجاهدين الفلسطينية: "رئيس الإرهاب العالمي" جو بايدن يعلن الحرب الأمريكية ضد المقاومة

أصدرت "حركة المجاهدين الفلسطينية" يوم الثلاثاء بيانا علقت من خلاله على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفته بـ"رئيس الإرهاب العالمي".

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن "بايدن أعلن الحرب الأمريكية ضد المقاومة المشروعة في فلسطين بجانب إسرائيل".

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وأضافت أن المأساة الفلسطينية هي جزء أصيل من الإرهاب العالمي الذي تقوده أمريكا وحلفاؤها الغربيون وانحيازهم المتواصل للكيان الصهيوني.

وأكدت الحركة أن هذه البجاحة الغربية المتجددة تتطلب توحيدا للصف الإسلامي والعربي في هذه المعركة التي تخوضها غزة بالنيابة عن الأمة وكل أحرار العالم.

ودعت في بيانها شعوب الأمة لنصرة المجاهدين في فلسطين ونصرة مسرى نبيهم والضغط على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الدول الإسلامية وكل دول العالم.

وتزامن بيان "حركة المجاهدين الفلسطينية" مع هبوط طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد في قاعدة نفاتيم الإسرائيلية.

هذا، وصرحت مصادر في البنتاغون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد نقلت عن مسؤول في الدفاع الأمريكية قوله "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن".

المصدر: RT