وزير الخارجية الكولومبي: يجب على السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد.. سيسجل تاريخ الدبلوماسية وقاحته

أعلن وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، أنه يجب على السفير الإسرائيلي غالي داغان، مغادرة البلاد.

وكتب ليفا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "سيسجل تاريخ الدبلوماسية العالمية وقاحة السفير الإسرائيلي في كولومبيا تجاه رئيس الجمهورية غوستافو بترو، يا له من عار".

La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

وأضاف ليفا: "على الأقل، يجب عليه الاعتذار ومغادرة البلاد".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع إسرائيل التي منعت تصدير المعدات الأمنية إلى كولومبيا بسبب موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على غزة.

وكتب غوستافو بيترو على شبكة X: "إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها. نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية، في يوم من الأيام، سيطلب منا جيش الدفاع الإسرائيلي وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا. سأعانقهم وسيبكون على القتل في غزة، وأيضا على أوشفيتز الكولومبية".

جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية ومعادية للسامية".

وقررت إسرائيل وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.

المصدر: منصة "إكس"