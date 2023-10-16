بسبب رسالة دعم في غزة..اعتقال المغنية والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المغنية والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة من الناصرة بعد أن نشرت رسائل دعم لغزة.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد اقتاد عناصر الشرطة الإسرائيلية أبو دلال للاستجواب، وستمثل أمام قاض اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لموقع "عرب 48"، أكدت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة أبو آمنة ذلك، لافتةإلى أن الفنانة أبو آمنة قد اعتقلت للتحقيق معها بشأن منشور في "فيسبوك"، جاء فيه: "لا غالب إلا الله"، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.

وأضافت المحامية أن الفنانة "لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، مشددة على أن "هذه هي نية الشرطة (اعتقالها)، حتى قبل أن يحققوا معها".

وقالت بكر إن عناصر الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّة لاعتقالها.

وأوضحت أن عناصر الشرطة وصلوا منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف" بحقها.

وفي حديثها مع "عرب 48"، قالت بكر: "حاولنا حذف بعض المضامين المسيئة للفنانة لكن التحريض استمرّ" حتى بعد ذلك.

ويأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، تقدم بمقترح لتعديل قانون حظر تداول "المحتوى الإرهابي".

وبموجب التعديل الذي تم تقديمه بناء على طلب المسؤولين الأمنيين، فإنه "يحظر التداول الممنهج والمستمر لمنشورات تنظيمي حماس وداعش، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على أي عبارات ثناء أو تعاطف أو تشجيع أو حتى توثيق أي عمل تعتبره إسرائيل "إرهابيا".

ووفقا لذلك فإن أي شخص يتهم بنشر هذا النوع من المنشورات، أو دعمها والدعوة إليها، مهدد بالسجن لدة تصل إلى عام كامل بتهمة انتهاك القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "ميتا" منصة داعمة للمحتوى الإسرائيلي، في حين يتم تقييد المحتويات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل تحريضا عليها منذ سنوات، كونها تكشف همجية الجيش الإسرائيلي واللظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وقد تقوم بحجب بعض الصفحات التي تقوم بنشر محتويات تهاجم إسرائيل وتدعم المقاومة الفلسطينية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 2808 قتلى فيما يقترب عدد المصابين من 11 الف.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: يدعوت أحرنوت + RT + "عرب 48"