 
مباشر
عاجل
المندوبة البريطانية بشأن إفشال مشروع القرار الروسي حول غزة: لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية

"الأونروا" تحذر من انتشار الأمراض في غزة

أخبار العالم العربي

AP Fatima Shbair
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8s0

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين يوم الاثنين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".

وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد والماء هو الحياة. والحياة تشرف على النفاد في غزة".

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: نقص المياه في غزة أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني شخص
الأمم المتحدة: نقص المياه في غزة أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني شخص

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون الـ 24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن إسرائيل شددت الحصار المفروض على غزة ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا