أوشاكوف: الرئيس الروسي سيبحث هاتفيا مع نتنياهو وعباس تطورات الأوضاع

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري اليوم محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في غزة.

وأضاف أوشاكوف، أن الرئيس بوتين تحدث مع رئيسي سوريا وإيران، وسيتحدث هاتفيا مع رئيسي مصر وفلسطين، وكذلك رئيس وزراء إسرائيل.

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وأشار إلى أن الرئيس بوتين يتابع باهتمام تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد أن هدف أي مفاوضات للسلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون في حل الدولتين الذي وافقت عليه الأمم المتحدة ويضمن قيام دولة فلسطينية.

كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبدء التسوية السلمية.

ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة، حصار غزة ووصفه بـ"الغير مقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأمريكية بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

المصدر: RT