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بوتين يبحث هاتفيا مع الأسد سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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بوتين يبحث هاتفيا مع الأسد سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
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بحث الرئيسان الروسي والسوري في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وأكد الرئيسان على ضرورة وقف القصف والتهجير الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأبرياء في غزة.

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ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة، حصار غزة ووصفه بـ"الغير مقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأمريكية بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

وأوضح في تصريحاته، أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

وأشار إلى أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ،.

المصدر: RT

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