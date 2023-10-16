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الكشف عن حقيقة إحياء نجمة عربية حفل زفاف مواطن إسرائيلي

الثقافة والفن

الكشف عن حقيقة إحياء نجمة عربية حفل زفاف مواطن إسرائيلي
غزة
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كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حقيقه إحيائها حفلا لشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية.

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وقال جيجي لامارا إنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إحيائها حفل زفاف لرجل إسرائيلي الجنسية.

وأضاف: "نجاح نانسي بيزعج ناس كتير عشان كده بيطلعوا شائعات عليها، يقولوا اللي هما عايزينه، احنا معروفين، نانسي معروف إنها لبنانية عربية أصيلة".

وسبق واتهم الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، عجرم بإحيائها حفل زفاف رجل إسرائيلي الجنسية قبل أسبوعين في نيويورك.

ونشر مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه على موقع "X" وكتب: "نانسي عجرم تزعم بأنها تدعم القضية الفلسطينية وها هي منذ أسبوعين تغني في عرس يهودي صهيوني في نيويورك عنده الجنسية الإسرائيلية وكان في الحفل عشرات الجنود الصهاينة.. حلوة يا نانسي".

يذكر أن عجرم كانت قد جعمت القضية الفلسطينية، حيث كتبت عبر حسابها على موقع "X": "يارب تحمي فلسطين ولبنان وكل بلادنا العربية بنستحق نعيش بسلام على أرضنا".

المصدر: القاهرة 24

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