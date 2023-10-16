لافروف وشكري يبحثان هاتفيا التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، برفقة نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن "الوزير سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، بحثا التدهور الحاد للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع المأساوي الناشئ نتيجة لتصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وما حوله".

وأشار البيان إلى "التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وعلى ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة".

وأبلغ سامح شكري، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالقمة المقبلة في القاهرة يوم 21 أكتوبر، والتي من المقرر خلالها النظر بالتفصيل بشأن الوضع في فلسطين، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا ومصر حول كافة قضايا الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

ومع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في قطاع غزة، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

هذا وشدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، على ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أجرى اليوم الاثنين، عددا من المحادثات الهاتفية مع نظرائه من الشرق الأوسط، وسيجري المزيد في وقت لاحق لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

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المصدر: RT