مسؤول في غزة ينفي عودة إمدادات المياه للقطاع: "أكاذيب"

نفى مدير إدارة المياه في قطاع غزة منذر شبلاق في حديث لـCNN اليوم الاثنين، الأخبار التي تحدثت عن إعادة إسرائيل إمداد غزة بالمياه.

وقال شبلاق: "أنفي بشدة الأخبار التي تحدثت عن إمداد قطاع غزة بالمياه، هذه ادعاءات غير صحيحة وهي أكاذيب".

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وتأتي تصريحاته بعد يوم من تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـCNN بأن إسرائيل قامت بتزويد جنوب غزة بالمياه.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، إلى إن إسرائيل أعادت المياه إلى جنوبي غزة، وفقا لنظرائه الإسرائيليين.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد صرح بأن معظم سكان غزة لا يمكنهم الحصول على المياه.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لم تتخذ السلطات الإسرائيلية موقفا لإدخال المساعدات من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة، مشيرا إلى أنه لا جديد حول إعادة فتح معبر رفح.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في غزة، و58 قتيلا وأكثر من و1250 جريحا في الضفة.

المصدر: سي إن إن