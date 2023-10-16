وزير العدل الإسرائيلي يقترح حبس أي شخص يروج لما تعتبره إسرائيل "محتوى إرهابيا"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، تقدم بمقترح لتعديل قانون حظر تداول "المحتوى الإرهابي".

وبموجب التعديل الذي تم تقديمه بناء على طلب المسؤولين الأمنيين، فإنه "يحظر التداول الممنهج والمستمر لمنشورات تنظيمي حماس وداعش، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على أي عبارات ثناء أو تعاطف أو تشجيع أو حتى توثيق أي عمل تعتبره إسرائيل "إرهابيا".

ودخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع. وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

ووفقا لذلك فإن أي شخص يتهم بنشر هذا النوع من المنشورات، أو دعمها والدعوة إليها، مهدد بالسجن لدة تصل إلى عام كامل بتهمة انتهاك القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "ميتا" منصة داعمة للمحتوى الإسرائيلي، في حين يتم تقييد المحتويات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل تحريضا عليها منذ سنوات، كونها تكشف همجية الجيش الإسرائيلي واللظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وقد تقوم بحجب بعض الصفحات التي تقوم بنشر محتويات تهاجم إسرائيل وتدعم المقاومة الفلسطينية.

المصدر: يدعوت أحرنوت