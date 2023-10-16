الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ستة قادة في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل ستة قادة بحركة "حماس" في قطاع غزة، بضربات جوية متفرقة منذ بدء المواجهة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة X: "نواصل استهداف قادة الإرهاب في قطاع غزة دون توقف".

وأضاف: "تمت تصفية معتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وعلي القاضي قائد سرية من قوة النخبة في وسط جباليا شمالي القطاع، وجواد أبو شمالة مسؤول الاقتصاد في المكتب السياسي لحماس، وزكريا أبو معمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي، ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة، وبلال القدرة قائد وحدة النخبة في كتيبة جنوب خان يونس".

نواصل استهداف قادة الارهاب في قطاع غزة دون توقف #حماس_تحت_القصفpic.twitter.com/UpsDS2hHWk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2023

وبدأ الجيش الإسرائيلي القصف على قطاع غزة ردا على هجوم "حماس" على مناطق محاذية للقطاع، وسط توقعات أن يبدأ باجتياح بري.

وتسبب القصف الإسرائيلي على القطاع بمقتل 2750 وإصابة أكثر من 9700، أما في الضفة الغربية، فقد قتل 85 فلسطينيا وجرح أكثر من 1250، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص، وأسرت "حماس" ما لا يقل عن 155 إسرائيليا حسب الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT