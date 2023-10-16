الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عشرات المراكز القيادية لـ"حماس" خلال اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عشرات المواقع ومراكز القيادة التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ومقتل عدد من مقاتلي الحركة خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي عبر "تلغرام": "في الساعات القليلة الماضية، تم تدمير العشرات من مراكز القيادة العسكرية ومدافع الهاون التابعة لحماس، كما تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من قتل عدد من إرهابيي "حماس" كانوا متواجدين داخل إحدى المواقع العسكرية".

وفيما لا تزال الحرب على قطاع غزة مستمرة في يومها العاشر، منذ أن شنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر سجل آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

المصدر: نوفوستي