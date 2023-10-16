مصر تجهز معداتها على حدود فلسطين

تفقد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ شمال سيناء نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء.

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وجاء ذلك لمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المجاورة، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

وأكد الوزير زيادة أعداد سيارات الإسعاف في محافظة شمال سيناء، إلى نحو 150 سيارة، وإمكانية مضاعفة هذا العدد، لخدمة أهالي المحافظة، وتحسبا لأي تطورات.

وأضافت وزارة الصحة أن الوزير تفقد صالتي الوصول والسفر بمعبر رفح، وزار غرفة الحجر الصحي، حيث وجه أمرا بالتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وبتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، حال اتخاذ أي قرارات تخص إعادة فتح المعبر.

وتفقد الوزير الموقع المقترح للمستشفى السابق التجهيز، واطمأن إلى تفاصيل خطة الإخلاء إلى مستشفيات الإحالة من خلال سيارات الإسعاف، كما تأكد من توافر القوى البشرية المدربة للتعامل مع التخصصات الطبية.

المصدر: RT