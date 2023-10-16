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نائبة أمريكية: العقاب الجماعي للفلسطينيين جريمة حرب

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نائبة أمريكية: العقاب الجماعي للفلسطينيين جريمة حرب
Legion-Media Michael Brochstein/Sipa USA
العضو في مجلس النواب الأمريكي، كوري بوش
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صرحت العضو في مجلس النواب الأمريكي، كوري بوش، بأن الفلسطينيين في غزة يتعرضون "لعقاب جماعي"، ما يعتبر "جريمة حرب"، حسب رأيها.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي في بيان لها، يوم الاثنين، إن "العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة يعتبر جريمة حرب".

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وأضافت: "وهذا يحدث بدعم ومساعدة الحكومة الأمريكية، وهو أمر مخزٍ".

وكانت كوري بوش مع عدد من النواب الآخرين قد قدمت مشروع قرار يدعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يطالب بوقف التصعيد في غزة فورا و"وقف إطلاق النار على الأرضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: نوفوستي

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