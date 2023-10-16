مشايخ وأعيان ليبيا يتوجهون إلى مليتة لوقف تصدير النفط والغاز للغرب رفضا للهجوم الإسرائيلي على غزة

قرر مشايخ وأعيان ليبيا التوجه غدا الثلاثاء، إلى مجمع مليتة للنفط والغاز لوقف عمليات تصدير الغاز إلى إيطاليا، احتجاجا على موقف الدول الغربية من العدوان على غزة.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، خرجت مظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين في مدن ليبية عدة، فيما انتشرت دعوات شعبية إلى مظاهرة بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، تنديدا بالقصف الإسرائيلي على القطاع.

هذا وسيتوجه مشائخ وأعيان ليبيا غدا الثلاثاء، إلى مجمع مليتة للنفط والغاز، انطلاقا من مدينة الزاوية، لوقف عمليات تصدير الغاز إلى إيطاليا، احتجاجا على موقف الدول الغربية من العدوان على غزة.

كما أقيمت بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس مظاهرة دعما ومساندة للمقاومة الفلسطينية التي دعا إليها عدد من الناشطين والجالية الفلسطينية في ليبيا، وندد المتظاهرون بالقصف الذي يستهدف قطاع غزة وراح ضحيته عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ومع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 2808 قتلى فيما يقترب عدد المصابين من 11 الفًا.

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المصدر: RT