تايمز أوف إسرائيل: الولايات المتحدة تطالب إسرائيل باستراتيجية للإطاحة بحماس

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مقالا مطولا أكدت فيه أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل باستراتيجية للإطاحة بحماس.

وكتبت الصحيفة: "في الأيام الأخيرة، مارست إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا على إسرائيل، مطالبة باستراتيجية لتحقيق هدفها في الإطاحة بحماس في غزة".

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إنه بدون استراتيجية بشأن من سيسيطر على قطاع غزة، "من المرجح أن يتورط الجيش الإسرائيلي في غزة إلى أجل غير مسمى."

وهذا فيما يشن الجيش الإسرائيلي قصفا بالطائرات منذ نحو اسبوع على البنى التحتية في قطاع غزة، فتفرض إسرائيل بذلك حصارا على القطاع وتحرم السكان المدنيين من كافة المواد الحياتية الضرورية، وتهدد باجتياح القطاع بريا.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل