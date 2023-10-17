الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية على "إنستغرام" تهاجم جيجي حديد بسبب منشور لها

هاجم الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على "إنستغرام" عارضة الأزياء جيجي حديد، بعد انتقادها للقيادة الإسرائيلية في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل عبر خاصية القصص على حسابها على "إنستغرام" تعليقا كتبت فيه: "لا يوجد شيء يهودي في موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معاداة للسامية ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

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وانتقد الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على "إنستغرام" هذا المنشور عبر خاصية القصص أيضا، معلقا: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".

وكانت حديد، قد علقت في بداية الأحداث بين غزة وإسرائيل عبر منشور على "إنستغرام" قالت فيه: "أنا أشارك تعازيّ اليوم مع أحبائي الفلسطينيين واليهود.. أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي.. إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودا من الانتقام ذهابا وإيابا".

جدير بالذكر أن بيلا حديد، شقيقة جيجي الصغرى، لم تعلق على الأحداث الجارية إلى غاية الآن، على الرغم من أنها دائما ما كانت صريحة بشأن دعمها للقضية الفلسطينية.

المصدر: RT