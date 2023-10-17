متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية
Globallookpress
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النيران بمحيط السفارة.
وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا حول السفارة غاضبين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
محاولة اقتحام مبنى #السفارة_الإسرائيلية في #عمان#خبرنيpic.twitter.com/BBYDx1qn4P— خبرني Khaberni (@khaberni) October 17, 2023
وفي وقت لاحق قال مصدر أمني إن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على محاولات لاقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية.
وجاءت التظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجا على غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها المئات.
المصدر: "أ ف ب" + عمون