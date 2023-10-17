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روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية

أخبار العالم العربي

متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية
Globallookpress
الأمن الأردني يحرس السفارة الإسرائيلية -أرشيف-
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النيران بمحيط السفارة.

وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا حول السفارة غاضبين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي وقت لاحق قال مصدر أمني إن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على محاولات لاقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية.

وجاءت التظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجا على غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها المئات.

المصدر: "أ ف ب" + عمون

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