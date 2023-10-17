الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 200 هدف عسكري في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية "فيديو"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء استهداف قواته خلال الـ24 ساعة الماضة أكثر من 200 هدف تابعة لحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي" في غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي أغار خلال اليوم الأخير على أكثر من 200 هدف هي بنى عسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة"، وأن الطائرات الحربية استهدفت "مقرات قيادة عمليات المنظمات الإرهابية في أرجاء القطاع وقضت على نشطاء إرهابيين".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

وأضاف البيان: "كما تم استهداف بنكا تستخدمه حماس لتمويل الإرهاب والعديد من الأنفاق الإرهابية تحت الأرض في قطاع غزة".

وذكرت بعض التقارير أن "مقاتلي الذراع البحرية هاجموا في الأيام الأخيرة عدة أهداف عسكرية تابعة لحماس، بما في ذلك مقر العمليات في وسط مدينة غزة ومستودعات تحتوي على أسلحة، باستخدام أسلحة دقيقة الحركة".

المصدر: RT + نوفوستي