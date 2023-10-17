مقاتلو"حماس" يكتشفون نقطة ضعف في أجهزة الحماية النشطة لدبابة "ميركافا"

عثر الإسرائيليون على منشور يخص أحد نشطاء حركة "حماس" يحتوي تعليمات لتدمير دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية.

يذكر أن مثل هذه المنشورات تم توزيعها على المشاركين في الهجوم على إسرائيل الذي وقع في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت مجلة "فوربس" تعليقا على محتوى المنشور:" من أجل تدمير دبابة، يقترح مؤلفو التعليمات استخدام قاذفة القنابل "إر بي غي – 7" أو ما يعادلها في الصين، بالإضافة إلى العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق". وجاء في المنشور: "عليك أن تستهدف الجزء الخلفي من الدبابة والحامل للذخيرة، أو المسافة الواصلة بين برج الدبابة وجسمها، أو في الجزء السفلي من الهيكل، أو في نقطة ضعف مفترضة في الدروع على الجانبين بالقرب من مقدمة الدبابة".

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ويقدم المنشور أيضا نصائح حول كيفية تجاوز نظام الحماية النشطة Trophy الإسرائيلي، والذي يقال إن حوالي 400 دبابة من طراز Merkava Mark IV مجهزة به.

يذكر أن أجهزة الحماية النشطة Trophy عبارة عن نظام متكون من الرادارات المثبتة على المدرعة القتالية من شأنه تحديد مصدر النيران، حيث يتم نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر الموجود على متن الدبابة والذي يحسب سرعة ومسار الذخيرة المتجهة نحو الدبابة، وبعد ذلك يُصدر أمرا إلى قاذفات خاصة لتدميرها عند اقترابها منها.

ومع ذلك، كما هو مذكور في منشور "حماس"، فإن طلقة من قاذفة قنابل يدوية من مسافة تصل إلى 45 مترا لا تترك لنظام الحماية النشطة Trophy وقتا كافيا للتشغيل، ويُذكر كذلك أن مجمع الحماية النشطة لا يمكنه حماية الدبابة من صاروخ تطلقه قاذفة القنابل "إس بي غي – 9" بسبب السرعة العالية للقذيفة.

وذكرت "فوربس"، أنه تم تدمير معظم دبابات "ميركافا" في 7 أكتوبر باستخدام درونات وليس بواسطة قاذفات القنابل الصاروخية".

المصدر: روسيسكايا غازيتا